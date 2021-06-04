Заради селфі: у Франківську на залізничному мості підлітка серйозно вдарило струмом

В Івано-Франківську до лікарні привезли 17-річного підлітка у важкому стані, весь побитий та обпечений. У реанімації він ненадовго приходить до тями, та не може пояснити, що з ним сталося, бо нічого не пам’ятає. Однак медики зрозуміли, що це було падіння з висоти і удар потужним електрострумом.

– Загальна площа опіків – 25% , але це все глибокі опіки з пошкодженням правої і лівої кінцівок. На жаль, на правій кінцівці щонайменше два пальці ампутуватимуть, – пояснив лікар Олег Курташ.

У лікарні медики негайно обробили рани та стабілізували стан пацієнта. Однак жодних прогнозів не давали, бо його травми дуже серйозні.

Юнак отримав потужний удар від падіння з висоти, а також ураження високовольтним струмом, щонайменше 10 тис. вольт.

– Є ще ураження внутрішніх органів. Ми маємо зміни в аналізах крові й сечі. Тому реально прогнозувати важко, наскільки це все довго триватиме, – сказав Курташ.

Постраждалий – це студент місцевого училища, майбутній муляр-штукатур. За кілька годин до трагедії він говорив телефоном з матір’ю.

Він збирався вже їхати з обласного центру додому на літні канікули. Однак мати навіть здогадатися не могла, що з сином сталося.

Як виявилося, 17-річний юнак пішов на залізничну станцію, де і впав з десятиметрової висоти. Під час падіння він зачепив високовольтні дроти. Його, непритомним, знайшов одногрупник, який гуляв неподалік.

За попередньою версією правоохоронців, підліток самотужки забрався на вершину опори. Там він начебто хотів зробити мальовниче селфі, на мить втратив рівновагу та впав спершу на високовольтну електролінію, а потім – на пішохідну доріжку.

Міст, з якого впав неповнолітній, перебуває на балансі Укрзалізниці. Навколо немає жодної охорони чи попереджувальних знаків.

Однак там є красивий краєвид на річку Бистрицю Надвірнянську. Це улюблена локація для фото серед тутешніх підлітків.

Правоохоронці нині опитують одногрупників і друзів постраждалого хлопця, а також вивчають його соцмережі. Поки все вказує на нещасний випадок.

– Свідків та очевидців події немає. Основна версія та, що хлопець, бажаючи зробити фотографію, заліз саме на найвищу точку моста. Втратив рівновагу і, падаючи, доторкнувся до ліній електропередач, що призвело до ураження струмом, – заявив правоохоронець Леонід Гончарук.

Телефон неповнолітнього, на який він начебто фотографувався, слідчі так і не знайшли. Він міг впасти у річку.

Смертельне селфі на Чернігівщині

У квітні на Чернігівщині трагічно загинув 16-річний хлопець, який приїхав у гості до дідуся. Під час відпочинку з друзями в лісосмузі він намагався зробити селфі на даху вантажного поїзда, однак його смертельно вдарило електричним струмом.

Так, коли він став на дах потяга на повен зріст, то отримав ураження струмом від лінії з великою напругою.