Служба безпеки України заблокувала масову кібератаку спецслужб РФ на комп’ютерні мережі органів державної влади, місцевого самоврядування та об’єктів критичної інфраструктури.

Шкідливі вкладення містили повідомлення від нібито Управління патрульної поліції Києва.

За допомогою надісланого програмного забезпечення іноземна спецслужба мала намір віддалено отримати повний контроль над ПК.

Кіберфахівці СБУ рекомендують провести термінову перевірку інформаційно-телекомунікаційних систем за допомогою індикаторів на платформі MISP-UA.

Кібератаки Росії в США

У червні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Російська Федерація зобов’язана припинити кібератаки, які здійснюються з її території.

Через існування кіберзагрози Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Крім того, держсекретар закликав посилити в США захист від кібератак.

Детальніше про кібератаки Росії в США читайте в матеріалі Фактів ICTV.