На заступника голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) Володимира Павленка напали невідомі біля власного будинку.

Ще вранці 2 червня вони стріляли у чиновника з вогнепальної зброї.

Павленко отримав поранення середнього ступеню тяжкості.

Нині потерпілий перебуває у лікарні. Його стан стабільний, загрози життю немає.

В Агентстві закликали правоохоронні органи оперативно встановити та затримати зловмисників.

У лютому 2021 року в АРМА заявляли про тиск на своїх співробітників у формі залякувань, прямих погроз та дискредитаційних акцій.

Зокрема, йшлося про психологічні атаки і навіть фізичні напади на керівництво АРМА й очільників профільних структурних підрозділів Агентства, створюючи реальні загрози безпеці, життю та діловій репутації посадових осіб, а також членам їх родин.

Джерело: АРМА

Фото: Володимир Павленко