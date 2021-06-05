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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Стріляли біля будинку: на заступника голови АРМА Павленка скоєно напад

Володимир Павленко

На заступника голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) Володимира Павленка напали невідомі біля власного будинку.

Ще вранці 2 червня вони стріляли у чиновника з вогнепальної зброї.

Павленко отримав поранення середнього ступеню тяжкості.

Нині потерпілий перебуває у лікарні. Його стан стабільний, загрози життю немає.

В Агентстві закликали правоохоронні органи оперативно встановити та затримати зловмисників.

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У лютому 2021 року в АРМА заявляли про тиск на своїх співробітників у формі залякувань, прямих погроз та дискредитаційних акцій.

Зокрема, йшлося про психологічні атаки і навіть фізичні напади на керівництво АРМА й очільників профільних структурних підрозділів Агентства, створюючи реальні загрози безпеці, життю та діловій репутації посадових осіб, а також членам їх родин.

Джерело: АРМА

Фото: Володимир Павленко

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