Киянин обміняв понад півмільйона гривень на сувенірні $20 тис.

У Києві чоловік став жертвою інтернет-шахрая, який обміняв його понад півмільйона гривень на сувенірні $20 тис.

Затриманим виявився 21-річний вінничанин, який напередодні розмістив оголошення в інтернеті про обмін валюти за вигідним курсом.

Потерпілий прийшов на зустріч “з кур’єром”, якому віддав $20 тис. у гривнях.

Не вагаючись, шахрай відразу схопив готівку і втік.

Через деякий час його затримали правоохоронці: раніше хлопець до кримінальної відповідальності не притягувався.

Провадження відкрито за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України. За скоєне хлопцеві загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як захиститися від шахрайства

Щодня в Україні з’являється все більше шахраїв, які вигадують непомітні і серйозні зачіпки, щоб заволодіти чужим майном і грішми.

Факти ICTV розповідали, як подати заяву про шахрайство, якщо ви стали жертвою грошових махінацій.

Згідно з законом, в Україні працює чіткий алгоритм дій розкриття таких злочинів, і співпраця з правоохоронними органами є його невід’ємною частиною.