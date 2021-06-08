У Тернопільській області поліцейські затримали жінку, яка намагалася вбити власних дітей та душила їх пакетом.

5 червня до поліції надійшло повідомлення від сусідки жінки про те, що у сусідній квартирі чути моторошні крики і ймовірно мати душить дітей.

Слідча-оперативна група, яка виїхала на виклик, знайшла у квартирі непритомну чотирирічну дівчинку із поліетиленовим пакетом на голові.

Медики швидкої допомоги реанімували її, а потім госпіталізували до лікарні. Наразі її життю нічого не загрожує.

В її п’ятирічного братика також була виявлена закрита черепно-мозкова травма, але його швидко виписали із лікарні, звідки його забрала рідна бабуся.

Мати, яка намагалась вбити малечу, доставили в спеціалізований медзаклад, жінці також вручили підозру за ст.15 та ст. 115 Кримінального Кодексу про умисне вбивство та замах на нього.

Душив дерев’яним бруском

5 березня у столиці рецидивіст напав на літню жінку у під’їзді багатоповерхівки, щоб вкрасти її сумку.

Він підійшов до неї ззаду и почав душити дерев’яним бруском, а потім відібрав майно і втік, деталі про затримання злочинця читайте в матеріалі Фактів ICTV.