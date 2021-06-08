У Тернопільській області поліцейські затримали жінку, яка намагалася вбити власних дітей та душила їх пакетом.
5 червня до поліції надійшло повідомлення від сусідки жінки про те, що у сусідній квартирі чути моторошні крики і ймовірно мати душить дітей.
Слідча-оперативна група, яка виїхала на виклик, знайшла у квартирі непритомну чотирирічну дівчинку із поліетиленовим пакетом на голові.
Медики швидкої допомоги реанімували її, а потім госпіталізували до лікарні. Наразі її життю нічого не загрожує.
В її п’ятирічного братика також була виявлена закрита черепно-мозкова травма, але його швидко виписали із лікарні, звідки його забрала рідна бабуся.
Мати, яка намагалась вбити малечу, доставили в спеціалізований медзаклад, жінці також вручили підозру за ст.15 та ст. 115 Кримінального Кодексу про умисне вбивство та замах на нього.
Душив дерев’яним бруском
5 березня у столиці рецидивіст напав на літню жінку у під’їзді багатоповерхівки, щоб вкрасти її сумку.
Він підійшов до неї ззаду и почав душити дерев’яним бруском, а потім відібрав майно і втік, деталі про затримання злочинця читайте в матеріалі Фактів ICTV.