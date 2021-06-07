Надягли кайданки на дідуся: у Чернівцях покарали патрульних та позбавили премій

У Чернівцях двох патрульних поліцейських покарали за те, що вони надягли кайданки на пенсіонера, який продавав із тротуару під час жорсткого карантину. Правоохоронці отримали догани.

Так, влітку 2020 року патрульні надягли кайданки на дідуся через те, що він продавав із тротуару та лаявся.

Зокрема, на чоловіка склали адмінпротоколи через порушення карантину, дрібне хуліганство та непокору вимогам правоохоронців.

За результатами службового розлідування щодо дії патрульних слідчі встановили, що працівники поліції порушили правила етичної поведінки.

Внаслідок цього вони отримали суворі догани, які передбачають позбавлення премій та інших заохочень, а також сповільнюють процес підвищення звання.

Якщо невдовзі патрульні повторно вчинять подібне, то їх звільнять.

Між тим розслідування ДБР щодо правоохоронців триває.

Зокрема, патрульних підозрюють у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством.

Їм загрожує покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.

У Києві судитимуть поліцейських

Нещодавно до суду передали справу чотирьох правоохоронців, яких підозрюють у перевищенні повноважень із насильством, застосуванням спецзасобів, яке супроводжувалося болісними і принизливими для гідності потерпілого діями.

У двох справах фігурують патрульні поліцейські, які безпідставно затримали людей, а потім неправомірно застосували до них силу.

Джерело: Суспільне