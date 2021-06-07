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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Працював агентом іноземної країни: СБУ викрила екс-посадовця РНБО та АП

СБУ

Правоохоронці викрили колишнього співробітника Адміністрації президента та Ради національної безпеки України на державній зраді. Він входив до посадовців категорії Б, які володіли інформацією ступенів таємності – таємно та цілком таємно.

Слідство встановило, що підозрюваний працював агентом іноземної країни. Протягом тривалого часу він збирав інформацію на замовлення та передавав своїм кураторам. Зокрема їх цікавили секретні дані щодо органів державної влади.

Відомо, що він працював в Адміністрації президента у 2014 році, а потім – у РНБО. Екс-посадовцю повідомили про підозру у державній зрадій – йому загрожує ув’язнення до 15 років.

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На Донеччині затримали агента “ДНР”

У Донецькій області співробітники СБУ затримали чоловіка, який був завербований ватажками так званої ДНР. Чоловік влаштувався на роботу у громадську організацію, яка є партнером Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.

Підозрюваний намагався викрасти важливу інформацію щодо об’єктів українських силовиків.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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