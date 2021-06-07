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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Рух обмежено: під Києвом зіткнулися вантажівка та мікроавтобус

Рух обмежено: під Києвом зіткнулися вантажівка та мікроавтобус

Вранці 7 червня трапилася аварія на трасі Київ – Одеса. На 35 км автодороги зіткнулася вантажівка MAN та маршрутний мікроавтобус Mercedes Sprinter. Обидва автомобілі зазнали серйозних зовнішніх ушкоджень.

Наразі інформація про постраждалих внаслідок аварії та хто став винуватцем зіткнення відсутня. ДТП сталася біля повороту на село Калинівка.

Наразі на цій ділянці обмежений рух транспорту у напрямку Києва. На місці працюють правоохоронці та медичні працівники. Правоохоронці закликають утриматися від поїздки вказаним маршрутом.

ДТП під Києвом 7 червня – подробиці аварії та фото
ДТП під Києвом 7 червня – подробиці аварії та фото
ДТП під Києвом 7 червня – подробиці аварії та фото
ДТП під Києвом 7 червня – подробиці аварії та фото
Рух обмежено: під Києвом зіткнулися вантажівка та мікроавтобус / 2 фотографии
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ДТП на Львівщині

Вранці 7 червня серйозна аварія трапилася у Львівській області. Унаслідок зіткнення маршрутного транспортного засобу та легкового авто загинули двоє людей.

Ще п’ятеро осіб отримали травми – їх госпіталізували до лікарні. Детальніше про ДТП на Львівщині читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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