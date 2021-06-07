ДТП під Києвом 7 червня – подробиці аварії та фото

Вранці 7 червня трапилася аварія на трасі Київ – Одеса. На 35 км автодороги зіткнулася вантажівка MAN та маршрутний мікроавтобус Mercedes Sprinter. Обидва автомобілі зазнали серйозних зовнішніх ушкоджень.

Наразі інформація про постраждалих внаслідок аварії та хто став винуватцем зіткнення відсутня. ДТП сталася біля повороту на село Калинівка.

Наразі на цій ділянці обмежений рух транспорту у напрямку Києва. На місці працюють правоохоронці та медичні працівники. Правоохоронці закликають утриматися від поїздки вказаним маршрутом.

Рух обмежено: під Києвом зіткнулися вантажівка та мікроавтобус / 2 фотографии

ДТП на Львівщині

Вранці 7 червня серйозна аварія трапилася у Львівській області. Унаслідок зіткнення маршрутного транспортного засобу та легкового авто загинули двоє людей.

Ще п’ятеро осіб отримали травми – їх госпіталізували до лікарні. Детальніше про ДТП на Львівщині читайте на Фактах ICTV.