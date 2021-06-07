У Кураховому Донецької області трирічний хлопчик випав із вікна п’ятого поверху. Наразі малюк із тілесними ушкодженнями перебуває в лікарні Маріуполя.

Як встановили правоохоронці, дитина залізла на підвіконня, сперлася на москітну сітку й випала з вікна.

У родині, де стався інцидент, виховують чотирьох дітей.

Кримінальне провадження відкрите з позначкою Нещасний випадок. Наразі встановлюються всі обставини події.

Це другий схожий випадок у Донецькій області цього року. Ще один 11-річний хлопчик із Бахмута загинув, зірвавшись із недобудови.

У Львові випала з вікна 11-річна дівчинка

У травні у Львові з вікна третього поверху випала 11-річна дівчинка. Надзвичайна подія сталась після конфлікту з батьками, які наполягали на тому, щоб дитина вивчила молитву до першого причастя.

П’ятикласницю від смерті врятувало те, що вона впала на клумбу. У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму та є підозра щодо перелому двох поперекових хребців.

Батьки, як зазначають у поліції, у момент трагедії були нетверезими.

Родина з січня перебуває на обліку в соціальній службі. У батьків тимчасово забрали молодшого сина. Імовірно, після одужання заберуть ще й дочку.