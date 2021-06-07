Стала відома причина падіння ліфта з українцями в Польщі

Аварія під час ремонтних робіт у ліфті за участі двох українців у польському місті Лодзь сталася через неправильне монтування троса.

Таке пояснення надали в окружній прокуратурі міста. Трос утримував тимчасову платформу в шахті ліфта, де українці працювали на ремонтних роботах.

– 7 червня відбувся огляд місця за участю правоохоронців. Оцінка експерта підтверджує, що трос був закороткий і погано прикріплений, – заявив прокурор Кшиштоф Копаня.

Тимчасову платформу в шахті ліфта встановили на заміну конструкції ліфта, яку витягли для заміни на нову.

Наразі жодних робіт у будинку, де сталася аварія, не проводять. Прокуратура обіцяє встановити винних у неправильному монтуванні троса найближчим часом.

Падіння ліфта з українцями в Польщі

Про те, що в Польщі впав ліфт з двома українськими робітниками, стало відомо 4 червня.

Кабіна ліфта впала з 15-го поверху у житловому будинку. Висота падіння становила близько 40 метрів.

Життя 41-річного і 42-річного чоловіків врятувало те, що спрацював гальмівний механізм.

Наразі вони перебувають у лікарнях Лодзі, один із них у важкому стані.