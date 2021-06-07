Стріляв із рушниці у дітей та дружину: під Кропивницьким судитимуть чоловіка

На Кіровоградщині чоловік у себе на подвір’ї стріляв із мисливської рушниці у дітей, дружину, а також у поліцейських, які приїхали на виклик. Нині зловмисника судитимуть.

За даними правоохоронців, подія сталася 30 травня в одному із сіл Новоукраїнського району.

Так, місцевий житель будучи п’яним, почав стрілянину з мисливської рушниці на території свого дому у дружину та малолітніх дітей.

Окрім того, стрілець відкрив вогонь по правоохоронцях, які приїхали на виклик, а також погрожував їм розправою, та категорично відмовлявся скласти зброю.

Зараз підозрюваний знаходиться під вартою.

Йому повідомили про підозру за фактом хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї та замаху на життя працівника правоохоронного органу (ч. 4 ст. 296 , ст.348 ККУ).

Стрілянина на Полтавщині

Нещодавно на Полтавщині чоловік влаштував стрілянину по поліцейським із вікна багатоповерхівки. Перед цим він зловживав наркотиками.

Стрільцем виявився 38-річний житель Кременчука. Він жив із неповнолітньою донькою. В минулому чоловіка судили за браконьєрство та крадіжку.

Джерело: Кіровоградська облпрокуратура