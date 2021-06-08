Душив до знепритомнення: в Одесі 25-річний хлопець нападав на дівчат

В Одесі затримали 25-річного хлопця з Донеччини, який займався розбоєм і нападав на молодих жінок.
Встановлено, що зловмисник нападав на своїх жертв просто на вулиці і душив їх до втрати свідомості.
Коли дівчата падали на землю, він забирав усі цінні речі (сумки, мобільні телефони, гаманці тощо) і тікав.
Під час обшуків у квартирі донетчанина було знайдено частину речей, які належать постраждалим жінкам.
Як зізнався сам хлопець, решту награбованого він встиг здати у ломбард.
Кримінальне провадження відкрито за ст. 187 (Розбій) КК України. Наразі затриманий перебуває в СІЗО. Слідство у справі триває.
Напад на дівчину в Сумській області
Наприкінці березня на Сумщині 19-річний раніше судимий хлопець накинувся на школярку і хотів зґвалтувати її прямо на вулиці.
Поки нападник намагався стягнути з дівчинки одяг, повз проходила жінка, яка почула її крик з кущів.
Хлопцеві вдалося втекти, але вже за декілька годин його доставили до відділку, і школярка впізнала свого кривдника.