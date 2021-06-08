Душив до знепритомнення: в Одесі 25-річний хлопець нападав на дівчат

В Одесі затримали 25-річного хлопця з Донеччини, який займався розбоєм і нападав на молодих жінок.

Встановлено, що зловмисник нападав на своїх жертв просто на вулиці і душив їх до втрати свідомості.

Коли дівчата падали на землю, він забирав усі цінні речі (сумки, мобільні телефони, гаманці тощо) і тікав.

Під час обшуків у квартирі донетчанина було знайдено частину речей, які належать постраждалим жінкам.

Як зізнався сам хлопець, решту награбованого він встиг здати у ломбард.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 187 (Розбій) КК України. Наразі затриманий перебуває в СІЗО. Слідство у справі триває.

Напад на дівчину в Сумській області

Наприкінці березня на Сумщині 19-річний раніше судимий хлопець накинувся на школярку і хотів зґвалтувати її прямо на вулиці.

Поки нападник намагався стягнути з дівчинки одяг, повз проходила жінка, яка почула її крик з кущів.

Хлопцеві вдалося втекти, але вже за декілька годин його доставили до відділку, і школярка впізнала свого кривдника.