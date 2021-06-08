Поліція оголосила про підозру у вимаганні грошей закарпатському кримінальному авторитету, прізвище якого внесено до санкційного списку РНБО України.

Зловмисник – неодноразово судимий, в тому числі за розбій та умисне вбивство. Він також є так званим смотрящим по одному з районів Закарпатської області та має зв’язками в кримінальних колах регіону.

За даними поліції, підозрюваний вимагав від одного з місцевих підприємців виплати неіснуючого боргу. У разі відмови поповнити общак, зловмисник погрожував фізичною розправою.

Чоловікові, ім’я якого не розкривається, інкримінують ч.2 ст.189 (Вимагання) КК України. Кримінального авторитета затримано, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання в СІЗО.

Фігурант санкційного списку: поліція затримала закарпатського кримінального авторитета / 2 фотографии

Санкції проти злодіїв у законі

Минулого тижня секретар РНБО Олексій Данилов відзвітував про застосування санкцій проти кримінальних авторитетів, який раніше було схвалено президентом Володимиром Зеленським.

За словами Данилова, якщо на початку року на території країни знаходилося 34 злодія в законі, то станом на червень таких не залишилося.

Крім того, він повідомив, що 36 з 111 фігурантів списку санкцій вже були вислані з України, по 42 розпочата процедура депортації, а ще 33 людини знаходиться під слідством.