СБУ провела обшуки у членів ГО Партії Шарія

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у засновників громадської організації Партія Шарія. Силовики завітали до членів організації у зв’язку з поширенням агітаційних матеріалів щодо зміни державного кордону України та порушення Конституції.

У будинках підозрюваних СБУ знайшла та вилучила комп’ютерну техніку, мобільні термінали, які були використані для протиправних дій, банківські карти та печать з надписом Партія Шарія.

Також обшуки пройшли у місті Вінниця – силовики завітали до типографії, де ГО Партія Шарія друкує агітаційні матеріали.

За результатом процесуальних дій правоохоронці відкрили кримінальне за двома статтями Кримінального Кодексу: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення та збут документів, печаток).

Шарій – персона нон ґрата

Нещодавно Литва оголосила Анатолія Шарія персоною нон ґрата. Раніше проросійський блогер мав там статус біженця, однак зараз країна анулювала йому всі документи.

У лютому СБУ оголосила в розшук Шарія через підозру у державній зраді.