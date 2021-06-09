Не змогли врятувати родича: у Запоріжжі натовп напав на медиків швидкої

У Запоріжжі швидка везла до лікарні 60-річного чоловіка, у якого стався серцевий напад. Дорогою авто довелося зупинити, щоб реанімувати пацієнта. Але він помер, і це викликало агресію у його родичів.

Поки його намагалися врятувати, біля швидкої зібрався натовп розлючених родичів, які погрожували медикам фізичною розправою.

На порятунок приїхали три поліцейські екіпажі, вони кийками відганяли людей.

Дивом швидку випустили з полону, а тіло померлого чоловіка відвезли на експертизу.

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Лікар, яка проводила реанімаційні заходи, вже написала заяву до поліції і пішла у відпустку. Жінка й досі оговтується від пережитого стресу.

Як правильно викликати швидку

Ще в лютому Національна служба здоров’я України пояснила, як правильно викликати швидку допомогу.

Диспетчеру варто описати стан людини та скарги, назвати стать та орієнтований вік, причину виникнення невідкладного стану (наприклад, ДТП, пожежа, тощо), адресу та свої дані.

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