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Валентина Летяк |

У санаторії під Одесою отруїлися 30 дітей, шестеро потрапили до лікарні

отруєння, дитина, лікарня

Масове отруєння дітей зафіксували у санаторії в селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області.

За даними обласного лабораторного центру МОЗ, на гастроентероколіт захворіло 30 дітей у віці до 15 років.

Вони скаржилися на біль в животі, нудоту, блювоту, пронос, слабкість і підвищення температури до 39 градусів.

У 17-ти дітей спостерігається середня тяжкість перебігу хвороби, шістьох довелося госпіталізовані. Наразі вони вже виписані з лікарні.

Ще 13 дітей з легкими симптомами знаходяться в окремому корпусі санаторію під наглядом лікарів.

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Після епідрозслідування встановлено причину отруєння дітей – це недотримання персоналом санітарно-епідеміологічного режиму в установі, а також порушення вимог щодо ізоляції та госпіталізації хворих дітей.

У всіх приміщеннях санаторію проведена дезінфекція.

Поліція за фактом отруєння дітей у санаторії порушила справу за ч. 1 ст. 325 ККУ – Порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Покарання за цією статтею передбачає штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, арешт на півроку або ув’язнення на строк до трьох років.

Джерело: ЦГЗ

Фото: Depositphotos

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