У Рівному 18-річний студент випав із вікна гуртожитку. Від отриманих травм хлопець помер на місці.

За даними правоохоронців, мешканець гуртожитку переліз з вікна своєї кімнати на димовий комин та зачепився за металеві поручні.

Однак поручні відірвалися – хлопець впав на асфальт приблизно з висоти третього поверху. За попередньою інформацією, студент – немісцевий, а також не має батьків.

Наразі його тіло доправили до моргу для проведення експертизи, яка встановить причину смерті. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство із відміткою Нещасний випадок) КК України.

Нещасний випадок у Києві

На початку літа у Києві випав чоловік з вікна багатоповерхівки. Він впав на піддашок під’їзду, який обвалився на сходи.

За даними правоохоронців, чоловікові було 46 років. За словами його дружини, він не мешкав у цьому під’їзді, а також мав інвалідність і психічні розлади.