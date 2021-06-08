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Юлія Захарченко |

Відірвалися металеві поручні: у Рівному з гуртожитку випав 18-річний студент

Відірвалися металеві поручні: у Рівному з гуртожитку випав 18-річний студент

У Рівному 18-річний студент випав із вікна гуртожитку. Від отриманих травм хлопець помер на місці.

За даними правоохоронців, мешканець гуртожитку переліз з вікна своєї кімнати на димовий комин та зачепився за металеві поручні.

Однак поручні відірвалися – хлопець впав на асфальт приблизно з висоти третього поверху. За попередньою інформацією, студент – немісцевий, а також не має батьків.

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Наразі його тіло доправили до моргу для проведення експертизи, яка встановить причину смерті. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство із відміткою Нещасний випадок) КК України.

Нещасний випадок у Києві

На початку літа у Києві випав чоловік з вікна багатоповерхівки. Він впав на піддашок під’їзду, який обвалився на сходи.

За даними правоохоронців, чоловікові було 46 років. За словами його дружини, він не мешкав у цьому під’їзді, а також мав інвалідність і психічні розлади.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels

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