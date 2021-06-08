У Харкові 8 червня через сильний дощ затопило кілька доріг. У деяких районах міста випав град.

Злива залила вулиці біля Південного вокзалу – Коцарську та Дмитрівську, Маршала Конєва, Велику Панасівську. Затопило деякі торгові павільйони.

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Мешканці будинку на вулиці Трінклера, 7 у соціальних мережах опублікували відео затопленого під’їзду.

Крім того, на Холодній Горі та Павловому Полі випав град.

В обласній Держслужбі з надзвичайних ситуацій про можливу негоду в Харкові не попереджали.

Прогноз погоди на тиждень

З 7 по 11 червня в Україні переважно буде дощова погода з грозою. Температура повітря коливатиметься в межах +20 … +26 градусів тепла.

Докладний прогноз погоди в Україні на тиждень – дивіться на Фактах ICTV.