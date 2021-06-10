7 червня пізно ввечері у гуртожитку Рівненського кооперативного коледжу з вікна третього поверху випав 18-річний студент та розбився на смерть.

Факти ICTV зібрали нові подробиці про загибель молодого хлопця.

Зі слів хлопців, які перебували у одній кімнаті із Дмитром, вони голосно слухали музику і до них почала стукати комендант.

Хлопець захотів сховатися від чергової, виліз з вікна і хотів перелізти на димовий камін, зачепившись за металеві поручні, але хитка конструкція не витримала і обірвалась.

Про це розповідає речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька.

При падінні Дмитро вдарився головою об асфальт, за словами медиків жодних шансів вижити хлопець не мав.

– Була отримана кататравма, це пошкодження внутрішніх органів які настають внаслідок падіння з висоти. Він лежачи на спині тримав в руках оці арматури, з яких були імітовані східці, – каже старша лікарка станції екстреної допомоги Рівного Любов Волинець.

Знайомі та сусіди хлопця по гуртожитку розповідають, що хлопець боявся неприємної розмови з черговою, бо нібито мав борги за проживання.

Його знайомі стверджують, що вахтер погрожувала виселити Дмитра із гуртожитка.

У дирекції навчального закладу цю інформацію відмовляються коментувати.

Однак поспілкуватися зі слідчими керівництву гуртожитку та навчального закладу все ж доведеться, адже поліція вже відкрила кримінальне провадження.

Одне з питань, яке хоче встановити слідство – чи був хлопець тверезим. Це має вирішити судово-медична експертиза, а потім тіло загиблого віддадуть його рідним у Хмельницьку область.

Там у Дмитра залишились брат та бабуся.

Загибель 15-річної дівчини

17 лютого 2021 року з вікна 16 поверху багатоповерхівки у Києві випала 15-річна дівчина та розбилась насмерть.

Причина падіння невідома, правоохоронці розглядають декілька версій, серед яких і умисне вбивство.