У Києві між двома водіями легковиків виникла бійка через першочерговість проїзду. Під час конфлікту один із чоловіків поранив іншого гострим предметом.
Так, звичайні перехожі повідомили до поліції про дорожній конфлікт у Сятошинському районі на бульварі Академіка Вернадського.
Приїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що між двома водіями виник конфлікт через першочерговість проїзду, який переріс у бійку.
Зокрема, 40-річний водій автомобіля Volvo наніс тілесні ушкодження 49-річному водію Hyundai, який у свою чергу, поранив опонента гострим предметом.
Пораненого водія Volvo госпіталізували до лікарні для надання допомоги.
Поліцейські встановлюють обставини дорожнього конфлікту.
Чоловік побив жінку в маршрутці
Нещодавно в Ужгороді чоловік побив жінку в маршрутці. Ніхто з очевидців не заступився за пасажирку, а знущання відбувалися на очах її 5-річного сина.
Як з’ясувалося, причиною конфлікту стало те, що хлопчик нібито не поступився місцем пенсіонерці.
Після цього 57-річний чоловік, який також не поступився місцем, став шарпати 36-річну жінку, а коли та його відштовхнула, вдарив в обличчя.