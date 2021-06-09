У Києві між двома водіями легковиків виникла бійка через першочерговість проїзду. Під час конфлікту один із чоловіків поранив іншого гострим предметом.

Так, звичайні перехожі повідомили до поліції про дорожній конфлікт у Сятошинському районі на бульварі Академіка Вернадського.

Приїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що між двома водіями виник конфлікт через першочерговість проїзду, який переріс у бійку.

Зокрема, 40-річний водій автомобіля Volvo наніс тілесні ушкодження 49-річному водію Hyundai, який у свою чергу, поранив опонента гострим предметом.

Пораненого водія Volvo госпіталізували до лікарні для надання допомоги.

Поліцейські встановлюють обставини дорожнього конфлікту.

Чоловік побив жінку в маршрутці

Нещодавно в Ужгороді чоловік побив жінку в маршрутці. Ніхто з очевидців не заступився за пасажирку, а знущання відбувалися на очах її 5-річного сина.

Як з’ясувалося, причиною конфлікту стало те, що хлопчик нібито не поступився місцем пенсіонерці.

Після цього 57-річний чоловік, який також не поступився місцем, став шарпати 36-річну жінку, а коли та його відштовхнула, вдарив в обличчя.