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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Не заплатив за ремонт: у Києві іноземці викрали та побили чоловіка

Не заплатив за ремонт: у Києві іноземці викрали та побили чоловіка

У Києві четверо іноземців побили та викрали чоловіка. Між чоловіками виник конфлікт через несплату грошей за зроблений у квартирі ремонт.

Про інцидент у поліцію повідомила жінка, яка побачила на перехресті проспекту Лобановського і вулиці Вузівської, як невідомі побили чоловіка, а потім силоміць затягли в машину. 

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Протягом години правоохоронці затримали зловмисників неподалік від Північного моста.

– З’ясувалося, що між викрадачами та постраждалим напередодні виник конфлікт через несплату за виконані ремонтні роботи у квартирі. Тому для розв’язання грошового питання чоловіки викрали 32-річного потерпілого і намагалися вивезти його за межі міста, – повідомили в поліції. 

Чотирьох викрадачів вже затримали та повідомили про підозру. Відкрито провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Їм загрожує до п’яти років в’язниці. 

Злочин в Одеській області

Раніше в Одеській області звільнили двох громадян Греції, яких викрали учасники злочинного угрупованнятримали в заручниках і катували протягом двох місяців.

Метою злочинців стали €600 тис. і шість квартир в елітних житлових районах Одеси.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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