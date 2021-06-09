На Житомирщині 35-річного чоловіка до 12 років ув’язнили за неодноразове ґвалтування 13-річної падчірки.

За даними правоохоронців, житель Коростеннського району ще у серпні 2019 року близько 01.00 зґвалтував дівчинку, коли її мама поїхала на роботу. На момент скоєння злочину чоловік був п’яним.

Окрім того, у той день також у будинку були ще двоє малолітніх дітей.

Після цього випадку чоловік не зупинився і повторював свої насильницькі дії щодо дівчинки.

Фігуранта раніше позбавляли волі на шість років за скоєння тяжкого тілесного ушкодження (ч.1 ст. 121 КК України).

Однак після умовно-дострокового звільнення на шлях виправлення він так і не став.

Тепер чоловіка визнали винним у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 152 КК України.

Йому призначили покарання у виді позбавлення волі на 12 років.

Та поки вирок суду не набув чинності – чоловік перебуває під вартою.

Зґвалтування на Сумщині

У Сумській області 42-річного чоловіка посадили за ґрати на 15 років за ґвалтування падчерки. Дитина зізналася, що вітчим вчиняв насильство протягом двох років.

Чоловік просив падчерку нікому нічого не розповідати, а за це обіцяв купити ноутбук.

Факти сексуального насилля над дівчинкою також підтвердили медики.

Джерело: Житомирська облпрокуратура