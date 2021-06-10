На Луганщині 12 бойовиків, створивши угруповання у 2014 році, грабували та викрадали цивільних людей. Наразі їх оголосили у розшук.

За даними правоохоронців, у травні 2014-го житель Луганська, перебуваючи у складі незаконного формування “козацька національна гвардія всевеликого війська Донського ім. М.І. Платова”, організував та очолив угруповання, до складу якого увійшли 12 осіб.

Зловмисники мали арсенал вогнепальної зброї: автомати Калашникова, пістолети Макарова, кулемет та снайперську гвинтівку.

На скоєння злочинів вони виїжджали декількома машинами, що забезпечувало їх прикриття в процесі нападів та створювало ефект реальної загрози застосування насильства. Нападники діяли раптово та агресивно.

На початку липня 2014-го зловмисники зі зброєю, одягнуті у камуфльований одяг військового зразка, напали на жителя Лисичанська та вкрали у нього 30 тис. грн і автомобіль Audi A6.

Під час нападу бандити били чоловіка руками, ногами та зброєю по тулубу й голові.

Також один із нападників прострелив з пістолета ногу жертві.

Далі вони затягли чоловіка до багажника автомобіля, з якого він під час руху вистрибнув. Після втечі його госпіталізували до лікарні.

Також за такою схемою бандити викрали ще п’ятьох жителів Лисичанська та Попаснянського району.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, вони утримували людей під озброєною охороною, примушували копати окопи та траншеї і будувати захисні барикади.

Діяльність групи зупинено наприкінці липня 2014 року після звільнення підрозділами ЗСУ міст Луганщини від бойовиків.

Обстріли на Донбасі

22 травня бойовики обстріляли на Донбасі цивільний будинок із заборонених мінометів. Зокрема, під обстріл потрапив приватний сектор, розташований у Пісках.

За даними штабу ООС, господар вибіг на вулицю, щоб подивитися, що сталося. І цим він врятував собі життя.