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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

НАБУ проводить обшуки в лікарнях Укрзалізниці через закупівлю ПЛР-тестів

Укрзалізниця

Посадовців філій Центру охорони здоров’я, який підпорядковано Укрзалізниці, підозрюються у спробі в період з вересня по грудень 2020-го закупити послуги ПЛР-тестування за завищеними цінами.

Закупівлі були призупинені департаментом категорійного управління та службами безпеки Укрзалізниці, а матеріали щодо можливого порушення тоді передали правоохоронцям.

В рамках цієї справи детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки в медзакладах компанії.

В Укрзалізниці наголошують, що всіляко сприяють слідчим діям НАБУ – надано доступ до усіх приміщень, передбачених ухвалою суду для проведення обшуків у рамках досудового розслідування.

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У травні двом екс-чиновникам Укрзалізниці вручили підозру у зловживанні службовим становищем, яке призвело до 103 млн грн збитків.

Слідство встановило, що на початку 2017 року підозрювані вдалися до дій, через які один з постачальників дизельного пального раптово отримав безпідставне збільшення ціни.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Dreamstime

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