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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Прийшов з пасіки і впав: на Рівненщині чоловік помер після укусів бджіл

бджоли, пасіка, пасічник

10 червня у селі Малий Шпаків Рівненської області 61-річний пасічник помер через укуси бджіл. Чоловік повернувся з пасіки та впав на подвір’ї.

До будинку прибули медики та виявили чоловіка без ознак життя. За словами дружини померлого, у нього могла бути алергічна реакція на укуси бджіл.

До приїзду швидкої жінка обливала потерпілого водою та використовувала нашатирний спирт, однак чоловік не дихав. Медики констатували біологічну смерть, попередньо виявивши синюшні покриви обличчя.

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На Львівщині чоловіка вбило власне авто

У Львівській області помер чоловік, намагаючись зупинити свій автомобіль. 32-річнйи місцевий мешканець поїхав до водойми, а коли підійшов до берега, його авто почало котитися з гори.

Чоловік намагався самотужки зупинити Volkswagen Touran, однак потрапив під його колеса.

Джерело: Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги

Фото: Depositphotos

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