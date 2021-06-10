У Києві екс-співробітниця інституту зберігала вдома в холодильнику небезпечні віруси

Колишня завідувач сектору Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів виносила з роботи флакони з небезпечними штамами пташиного вірусу, щоб потім продати.

Жінці оголошено підозру за ч. 2 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Слідство встановило, що співробітниця інституту відповідала за підтримання виробничих та контрольних штамів вірусів у колекції Національного центру штамів мікроорганізмів. Маючи до них доступ, вона незаконно винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу ньюкаслської хвороби птиці, що входять до переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин.

Щоб приховати злочин, жінка порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, яка передбачає отримання середньої проби для зараження ембріонів.

Вкрадені віруси вона зберігала вдома у холодильнику, а потім планувала продати. Злочинні дії колишньої співробітниці інституту завдали понад 111 тис. грн збитків.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Фальшиві тести на Covid-19

У Краматорську жінка заробила на фальшивих довідках про ПЛР-тестування на коронавірус 150 тис. грн.

Довідку про відсутність захворювання вона надавала за 800 грн.

Шаблони для бланків та печатки жителька Краматорська знайшла в інтернеті. QR-код генерувала на сайті самостійно.