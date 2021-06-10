Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

У Києві екс-співробітниця інституту зберігала вдома в холодильнику небезпечні віруси

Небезпечні віруси у холодильнику

Колишня завідувач сектору Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів виносила з роботи флакони з небезпечними штамами пташиного вірусу, щоб потім продати.

Жінці оголошено підозру за ч. 2 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Слідство встановило, що співробітниця інституту відповідала за підтримання виробничих та контрольних штамів вірусів у колекції Національного центру штамів мікроорганізмів. Маючи до них доступ, вона незаконно винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу ньюкаслської хвороби птиці, що входять до переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин.

Читайте
Киянин продавав довідки з негативним тестом на Covid-19

Щоб приховати злочин, жінка порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, яка передбачає отримання середньої проби для зараження ембріонів.

Вкрадені віруси вона зберігала вдома у холодильнику, а потім планувала продати. Злочинні дії колишньої співробітниці інституту завдали понад 111 тис. грн збитків.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Фальшиві тести на Covid-19

У Краматорську жінка заробила на фальшивих довідках про ПЛР-тестування на коронавірус 150 тис. грн.

Довідку про відсутність захворювання вона надавала за 800 грн.

Шаблони для бланків та печатки жителька Краматорська знайшла в інтернеті. QR-код генерувала на сайті самостійно.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка