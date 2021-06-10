Вчилися в одній школі: в Черкасах восьмикласниця скоїла самогубство слідом за другом

У Черкасах учениця 8-го класу закінчила життя самогубством. Це вже другий такий випадок за останні два тижні.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, смерть дівчинки настала вдома від удушення.

– Медики намагались прибути на місце швидко, але смерть настала раніше, – додали у центрі.

Про самогубство дівчинки також повідомили у міській раді.

Найближчим часом буде створено спецкомісію, яка детально розгляне випадки самогубства серед учнів Черкаської загальноосвітньої школи № 2.

– Викликає занепокоєння той факт, що це вже другий подібний інцидент у цій школі за досить короткий термін. Ми будемо детально розбиратися, залучаючи батьків, вчителів й керівництво школи та оперативно реагувати, відповідно до ситуації, – наголосила заступниця міського голови Марина Гаркава.

Самогубство школяра в Черкасах

28 травня в Черкасах загинув 9 класу ЗОШ № 2, він також скоїв самогубство вдома.

Батьки знайшли хлопчика повішеним. Реанімаційна бригада, прибувши на виклик, змушена була констатувати смерть 14-річного підлітка.

Поліція оглянула помешкання і вилучила комп’ютери й телефони на експертизу.

Джерела: Черкаська міська рада, 18000