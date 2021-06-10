Вивезли до лісу: в Києві затримали двох чоловіків, які пограбували туриста з ЄС

Двоє мешканців Київської області пограбували громадянина однієї з держав Європейського Союзу.

Зловмисники заманили потерпілого до свого авто, та вивезли до лісу, де під дулом пістолету забрали в нього годинник, ювелірні вироби та гроші.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, заради затримання злочинців було організовано спецоперацію.

– Ми з’ясували, що чоловік відпочивав у ресторані, де познайомився з двома відвідувачами. Згодом нові знайомі запропонували підвезти потерпілого в готель, але натомість вивезли за межі міста, – заявив Крищенко.

Знайти зловмисників вдалося завдяки записам камер відеоспостереження, за допомогою яких було встановлено номерні знаки автомобіля.

Правоохоронці виявили розшукувану машину на вулиці Великій Васильківській, тоді як злочинці перебували в одному з ресторанів неподалік.

Затримано чоловіка 1993 і 1994 років народження, які є громадянами іншої держави. За адресою їх проживання знайдено речі потерпілого, а також зброю. Вилучені під час обшуку докази направлено на експертизу.

Їм оголошено про підозру за ч.2 ст.187 (Розбійний напад) КК України. Зловмисникам загрожує ув’язнення на строк до десяти років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Пограбування пенсіонерки в Одесі

Напередодні неповнолітня дівчина вдерлася до чужого будинку, де побила та пограбувала 79-річну жінку.

Школярка діяла за планом: проникла до чужого двору, коли дорослий син потерпілої був на роботі.

Щоб пенсіонерка не викликала допомогу, 17-річна дівчина погрожувала їй лопатою та ножицями.