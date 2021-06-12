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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

П’яний розстріл: на Донбасі окупант застрелив співслужбовців та скоїв самогубство

П’яний розстріл: на Донбасі окупант застрелив співслужбовців та скоїв самогубство

На території тимчасово окупованого Донбасу російський найманець, будучи п’яним, влаштував бійку зі стріляниною серед своїх співслужбовців. Після цього він вчинив самогубство.

За даними Оперативно-тактичного угруповання Північ, інцидент стався поблизу Голубівського на одному зі спостережних пунктів військ РФ.

Так, найманці після довготривалого вживання алкоголю та обговорення скрутної економічної ситуації у самопроголошеній республіці зчинили бійку.

Згодом конфлікт переріс у стрілянину. Внаслідок цього один найманець наніс смертельні вогнепальні поранення своїм співслужбовцям.

Після чого він, усвідомивши тяжкість злочину, вчинив самогубство.

Між тим в ОТУ Північ наголосили, що командування російсько-окупаційних військ намагається звинуватити Збройні сили України, видаючи подібні випадки за бойові втрати та порушення режиму припинення вогню з боку українських бійців.

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Ситуація на Донбасі

На початку червня на Донбасі виявили низку грубих порушень з боку окупантів. Так, бойовики розмістили 29 танків та 2 гаубиці за межами спеціально відведених для цього місць.

У штабі ООС заявили, що вся виявлена військова техніка належить російським військовим та знаходиться в зоні безпеки.

Джерело: ОТУ Північ

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