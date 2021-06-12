На території тимчасово окупованого Донбасу російський найманець, будучи п’яним, влаштував бійку зі стріляниною серед своїх співслужбовців. Після цього він вчинив самогубство.
За даними Оперативно-тактичного угруповання Північ, інцидент стався поблизу Голубівського на одному зі спостережних пунктів військ РФ.
Так, найманці після довготривалого вживання алкоголю та обговорення скрутної економічної ситуації у самопроголошеній республіці зчинили бійку.
Згодом конфлікт переріс у стрілянину. Внаслідок цього один найманець наніс смертельні вогнепальні поранення своїм співслужбовцям.
Після чого він, усвідомивши тяжкість злочину, вчинив самогубство.
Між тим в ОТУ Північ наголосили, що командування російсько-окупаційних військ намагається звинуватити Збройні сили України, видаючи подібні випадки за бойові втрати та порушення режиму припинення вогню з боку українських бійців.
Ситуація на Донбасі
На початку червня на Донбасі виявили низку грубих порушень з боку окупантів. Так, бойовики розмістили 29 танків та 2 гаубиці за межами спеціально відведених для цього місць.
У штабі ООС заявили, що вся виявлена військова техніка належить російським військовим та знаходиться в зоні безпеки.
Джерело: ОТУ Північ