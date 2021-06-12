Просто робили ефектні селфі: під Києвом дівчинка випадково застрелила товариша

Під Києвом школярка випадково застрелила свого друга під час відпочинку вдома. Так, підлітки після складання ЗНО вирішили зробити “ефектні” фото для соцмереж із гвинтівкою, думаючи що вона не заряджена.

Інцидент стався у Бучі на вулиці Суворова. Все починалося, як безневинна підліткова розвага. Четверо школярів пішли до маєтку одного з друзів відпочивати.

Однак вони знайшли в будинку пневматичну гвинтівку і задля яскравих світлин почали фотографуватися зі зброєю. Але в якийсь момент пролунав постріл. 15-річна дівчина поцілила своєму товаришеві прямо в груди.

Зокрема, у будинку було двоє дівчат та двоє хлопців. Спочатку вони сміялися та розважалися, а потім захотіли вразити соцмережі “ефектними” фото в гангстерському стилі.

– Компанія молодих людей після ЗНО пішли до одного з товаришів. Там вони знайшли пневматичну рушницю і почали робити фотографії для соціальних мереж. Підлітки вважали, що зброя незаряджена і в процесі зйомки одна із дівчат вистрілила в груди 16-річному юнаку, – пояснює речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

Перелякані до смерті друзі спочатку не знали, що робити. Та коли зрозуміли, що звичайним плачем не зарадити – зателефонували в поліцію, медикам та батькам. Але врятувати 16-річного юнака так і не змогли.

Між тим відомо, що сам батько купив рушницю для сина, щоб згодом подарувати. Зберігали її не в сейфі, як це має бути, тому діти мали до неї доступ.

Інструктор зі стрільби Дмитро пояснює, що хлопця вбили свинцевою кулею калібром 4,5 мл і швидкістю 365 м/с. Дальність ураження цілі – 60 м, розрахована на одиночний постріл і має запобіжник. Щоб купити її – не потрібні жодні дозволи.

Дмитро впевнений, що дівчина стріляла майже впритул, тому наслідки фатальні.

– Цей калібр дуже здатний проникати. На короткій дистанції це дуже небезпечний формат. Він може вразити найважливіші органи. В Англії його застосовували під час Другої другої світової війни для військових цілей, – додає інструктор.

Жахливий інцидент розслідують як вбивство з необережності.

Хоч дитина цього й не хотіла робити, але може опинитися за ґратами на п’ять років. Наразі 15-річна дівчина вдома. Її не затримували, так як неповнолітня.

Чоловік застрелив дружину

Нещодавно у Києві в одній із багатоповерхівок чоловік застрелив дружину із пістолета. За його словами, подружжя посварилося через гроші.

Зокрема, підозрюваний у вбивстві жінки розповів, що вони посварилися через гроші. Вона начебто витратила всі спільні заощадження. Дізнавшись про таке нахабство, чоловік скипів і схопився за пневматичний пістолет.