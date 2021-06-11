В центрі Одеси вночі 11 липня сталася ДТП на вулиці Канатній. Автомобіль BMW на великій швидкості протаранив огорожу і вилетів на приморські схили.

Внаслідок ДТП постраждала 34-річна пасажирка іномарки, швидка забрала жінку до лікарні.

А 35-річного водія патрульна поліція направила на медогляд для встановлення стану сп’яніння.

В Одесі BMW зніс огорожу і вилетів на приморські схили: дивом ніхто не загинув / 2 фотографии

Місяць тому в Одесі п’яний водій без прав намагався втекти від поліції та врізався в дев’ять автівок на узбіччі.

Він зупинився тільки тоді, кого його Toyota пошкодилась настільки, що вже не могла продовжувати рух.

Поліцейські затримали чоловіка і виявили в нього явні ознаки сильного сп’яніння, алкотестер показав 1,23 проміле в крові.