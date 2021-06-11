Станом на ранок 11 червня в Україні через негоду без електропостачання залишилися 47 населених пунктів. Бригади обленерго працюють над вирішенням проблеми.

Про це повідомили в прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Проблеми з електропостачанням спостерігаються в шести областях.

– Станом на 07.00 11 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 47 населених пунктів у шести областях, а саме: Житомирська – 18, Сумська – сім, Вінницька – шість, Запорізька – шість, Київська – шість і Луганська – чотири, – зазначили в ГСЧС.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Погода в Україні 11 червня

Сьогодні в Україні погода буде дощовою у всіх областях, місцями очікуються грози. Температура повітря досягне +26 градусів тепла.

Детальніше про погоду в Україні на 11 червня читайте в матеріалі Фактів ICTV.