Побиття та самогубство в Рівному – подробиці інциденту

У Рівному 30-річний чоловік вистрибнув із вікна сьомого поверху. Постраждалий спершу впав на ґанок біля під’їзду, потім його відкинуло до машини швидкої, а згодом і на водія, який стояв поряд.

– Керманич спершу був шокований, бо не кожен день падають із сьомого поверху люди фактично на голову. Але зараз він заспокоївся, психологічної підтримки не потребує, – говорить заступник керівника Центру екстреної допомоги Рівного Олег Ушкевич.

Медики приїхали до будинку на виклик через сімейну сварку, бо чоловік, перш ніж вкоротити віку, побив свою 25-річну сестру Мар’яну.

Дівчина змогла відчинити двері і її встиг витягти з помешкання знайомий. Брат, залишившись у квартирі, нікого не впускав й погрожував вкоротити собі віку. Коли рятувальники спробували вибити двері, таки вистрибнув із вікна.

Бригада медиків проводила йому серцево-легеневу реанімацію, штучну вентиляцію легень та непрямий масаж серця.

Але Олександр, отримавши під час падіння смертельні травми, загинув за кілька хвилин.

Його сестру в шоковому стані забрали до лікарні.

– Пацієнтка має забої м’яких тканин обличчя, кінцівок і грудної клітки. Зараз її стан стабільний, життю нічого не загрожує. Невдовзі її переведуть на амбулаторне лікування, – пояснює ортопед-травматолог Микола Чафонов.

Наразі загибель Олександра розслідує поліція. Слідчі мають з’ясувати, наскільки професійно діяли правоохоронці та рятувальники й чи не спровокували вони своїми діями самогубство чоловіка.

У Рівному чоловік побив сестру й впав із вікна на водія швидкої / 2 фотографии

У Рівному з гуртожитку випав студент

За два дні до цього інциденту в Рівному з гуртожитку випав 18-річний студент. Від отриманих травм хлопець помер на місці.

Мешканець гуртожитку переліз з вікна своєї кімнати на димовий комин та зачепився за металеві поручні та впав на асфальт приблизно з висоти третього поверху.

За попередньою інформацією, студент був немісцевим і не мав батьків.