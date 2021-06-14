У Мелітополі Херсонської області правоохоронці розслідують справу щодо поліцейського, який нібито стріляв із травматичного пістолета у двох чоловіків на трасі. Постраждалі – учасники АТО.

– Ми не коментуємо цю ситуацію, на місце події виїжджали працівники ДБР з Мелітополя, вони і займаються цією справою, – повідомила начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області Тетяна Скуба.

Інцидент стався 12 червня в Каховському районі на перехресті траси Одеса – Мелітополь і Чаплинка – Нова Каховка.

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Поліцейський із Дніпропетровської області не надав перевагу іншому авто, через що з’явилися загроза ДТП, а потім намагався втекти.

Коли водій автомобіля наздогнав поліцейського, той відкрив вогонь із травматичної зброї, поранивши двох чоловіків.

Постраждалі, зокрема поліцейський, – учасники АТО. Постраждалих чоловіків доставили до лікарні, де одного з них прооперували.

Справу розслідує Державне бюро розслідувань.

Стрілянина на Полтавщині

Раніше в Полтавській області чоловік влаштував стрільбу в поліцейських із вікна багатоповерхівки. Напередодні він вживав наркотики.

Стрільцем виявився 38-річний житель Кременчука. Він жив з неповнолітньою дочкою. У минулому чоловіка судили за браконьєрство і крадіжку.