Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Хотів втекти після аварійної ситуації: в Мелітополі поліцейський стріляв в учасників АТО

Пистолет

У Мелітополі Херсонської області правоохоронці розслідують справу щодо поліцейського, який нібито стріляв із травматичного пістолета у двох чоловіків на трасі. Постраждалі – учасники АТО. 

– Ми не коментуємо цю ситуацію, на місце події виїжджали працівники ДБР з Мелітополя, вони і займаються цією справою, – повідомила начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області Тетяна Скуба.

Інцидент стався 12 червня в Каховському районі на перехресті траси Одеса – Мелітополь і Чаплинка – Нова Каховка.

Читайте
Поліцейський вкрав сумку з грошима у киянина, який упав з електросамоката

Поліцейський із Дніпропетровської області не надав перевагу іншому авто, через що з’явилися загроза ДТП, а потім намагався втекти.

Коли водій автомобіля наздогнав поліцейського, той відкрив вогонь із травматичної зброї, поранивши двох чоловіків.

Постраждалі, зокрема поліцейський, – учасники АТО. Постраждалих чоловіків доставили до лікарні, де одного з них прооперували.

Справу розслідує Державне бюро розслідувань. 

Стрілянина на Полтавщині

Раніше в Полтавській області чоловік влаштував стрільбу в  поліцейських із вікна багатоповерхівки. Напередодні він вживав наркотики.

Стрільцем виявився 38-річний житель Кременчука. Він жив з неповнолітньою дочкою. У минулому чоловіка судили за браконьєрство і крадіжку.

Джерело: Укрінформ

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка