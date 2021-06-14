Йшла на вокзал: в Черкасах хлопець на авто викрав і зґвалтував 20-річну дівчину

У Черкасах затримали 26-річного хлопця, який побив і зґвалтував дівчину. Свою жертву він викрав прямо на автовокзалі.

Працівники карного розшуку Черкащини встановили, що зловмисник силою заштовхав дівчину до задніх дверей автомобіля.

Там він наніс декілька ударів по тулубу, надягнув на руки дівчини стяжки, зв’язав очі і рот.

26-річний хлопець відвіз свою жертву в безлюдне місце за містом і зґвалтував. Після скоєного він відвіз дівчину до міста і викинув з автомобіля.

Коли постраждала звернулася до поліції і зловмисника вдалося знайти, з’ясувалося, що він вже був судимий за аналогічні злочини.

Хлопцеві вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Наступні два місяці 26-річний ґвалтівник перебуватиме під вартою.

Зґвалтування на Черкащині

На початку січня в Катеринопільському районі 16-річний підліток зґвалтував 51-річну жінку, після чого обікрав свою жертву.

Щоб переконатися, що жінка нікому нічого не розкаже, перед втечею він наніс декілька ножових ударів їй в шию. На щастя, потерпіла вижила.

Встановлено, що в момент нападу на жінку неповнолітній був у стані алкогольного сп’яніння.

Коли до нього прийшли з обшуками, було знайдено викрадений iPhone жінки: підліток не встиг його продати і заховав у ящику з речами.

Джерело: Департамент карного розшуку