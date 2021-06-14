Цькувала учнів і погрожувала ножем: на Львівщині звільнили вчительку-тирана

На Львівщині звільнили вчительку, яка систематично принижувала дітей та погрожувала учню сьомого класу ножем.

Шкільна вчителька інформатики у селі Солонка потрапила у центр уваги ще у травні 2021 року.

Семикласник забув на урок ручку і вчителька принесла ніж і сказала, що він буде писати кров’ю.

– Кинули літачок, я підняв його і поклав на парту, вчителька подумала, що це я його кинув, і змусила мене його з’їсти. Потім ще побачила, що у мене немає ручки, принесла ніж і сказала, що я кров’ю буду писати і пальці мені відріже, – поскаржився хлопець.

60-річна жінка запевняє, що це був лише невдалий жарт, і звинуватила школярів у провокації.

Натомість адміністрація школи, після проведення службового розслідування, вирішила інакше, і звільнила вчительку з посади.

Вчителька-тиран

На Хмельниччині шкільний педагог змушувала дітей їсти папір та била по руках указкою.

Детальніше про конфлікт у школі на Хмельниччині читайте на Фактах ICTV.