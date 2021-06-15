Експерти ООН підозрюють Китай у насильному видаленні органів в ув’язнених

У Китаї у в’язнів, які належать до етнічних та релігійних меншин, примусово видаляють органи. Зокрема, їх, на відміну від інших, змушують здавати аналіз крові та проходити обстеження внутрішніх органів.

Про це заявляють експерти ООН, повідомивши, що отримали достовірну інформацію про це напередодні.

За даними правозахисників, застосовується ця міра до уйгурів, тибетців, мусульман, християн, а також до представників забороненого руху Фалуньгун.

Найчастіше в ув’язнених вилучають серце, нирки, печінку і рогівку ока.

У цьому нібито беруть участь хірурги, анестезіологи та інші медичні фахівці.

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Між тим експерти наголошують, що цим людям часто не повідомляють про причини затримання.

– Насильницьке вилучення органів у Китаї здійснюється відносно до представників етнічних, мовних або релігійних меншин. Їм часто не повідомляють причини затримання або відсутній ордер на арешт, – зазначають експерти.

Наразі в ООН закликають Китай негайно відреагувати на ці звинувачення.

Також в Організації вимагають дозволити незалежний моніторинг із боку міжнародних правозахисних установ.

Скандал із пересадкою органів

Нещодавно у Болгарії оприлюднили інформацію про операції із трансплантації органів, донорами були громадяни України.

Згідно з інформацією, за часів колишнього уряду державна клініка здійснювала операції з пересадки органів багатим людям з Ізраїлю, Японії та Оману.

За два роки у цій клініці провели 14 пересадок, де донорами були українці та громадяни Молдови.

Джерело: Управління Верховного комісара ООН з прав людини