Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Гроза та вітер знеструмили 40 сіл у Київській та ще двох областях

дощ_вітер_погода_негода_парасолька

Негода пройшлася трьома областями України. Станом на ранок 15 червня гроза та сильний вітер залишили без світла 40 населених пунктів у трьох областях – Київській, Чернівецькій та Кіровоградській.

Зокрема, за даними ДСНС, через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 27 сіл у Київській області, дев’ять – у Чернівецькій та чотири – у Кіровоградській.

Нині бригади обленерго відновлюють електропостачання в постраждалих від негоди населених пунктах.

Читайте
Дощі й несправні каналізації: з'явилися фото потопу в Червонограді та Ковелі

На вівторок, 15 червня, синоптики також прогнозують вдень в Україні, крім західних та північних областей, грози, місцями град та шквали до 15-20 м/с.

Потоп у Запоріжжі

Напередодні у Запоріжжі за кілька хвилин випала місячна норма опадів.

Вулиці міста затопило, під водою опинилися автівки на Набережній Магістралі та біля центрального парку.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка