Негода пройшлася трьома областями України. Станом на ранок 15 червня гроза та сильний вітер залишили без світла 40 населених пунктів у трьох областях – Київській, Чернівецькій та Кіровоградській.

Зокрема, за даними ДСНС, через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 27 сіл у Київській області, дев’ять – у Чернівецькій та чотири – у Кіровоградській.

Нині бригади обленерго відновлюють електропостачання в постраждалих від негоди населених пунктах.

На вівторок, 15 червня, синоптики також прогнозують вдень в Україні, крім західних та північних областей, грози, місцями град та шквали до 15-20 м/с.

Потоп у Запоріжжі

Напередодні у Запоріжжі за кілька хвилин випала місячна норма опадів.

Вулиці міста затопило, під водою опинилися автівки на Набережній Магістралі та біля центрального парку.