В одному зі спортивних клубів столиці помер чоловік, який прийшов позайматися у залі.
Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний. Чоловікові близько години надавали медичну допомогу.
Інший відвідувач спортивного клубу робив чоловікові штучне дихання, проте це не допомогло. За даними каналу, лікар клубу в цей час просто стояв поруч та спостерігав за тим, що відбувається.
Водночас швидка медична допомога приїхала лише через 20 хвилин. Крім того, у бригади спрацювала не вся апаратура.
У Києві потонув чоловік
Нещодавно в столиці стався ще один нещасний випадок. У Києві потонув чоловік 1982 року народження, про зникнення якого заявили напередодні.
Тіло чоловіка знайшли в річці Дніпро в Голосіївському районі. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причину його смерті.