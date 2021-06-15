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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Лікар фітнес-центру стояв поруч та спостерігав: у спортивному клубі Києва помер чоловік

Лікар фітнес-центру стояв поруч та спостерігав: у спортивному клубі Києва помер чоловік

В одному зі спортивних клубів столиці помер чоловік, який прийшов позайматися у залі.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний. Чоловікові близько години надавали медичну допомогу.

Інший відвідувач спортивного клубу робив чоловікові штучне дихання, проте це не допомогло. За даними каналу, лікар клубу в цей час просто стояв поруч та спостерігав за тим, що відбувається.

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Водночас швидка медична допомога приїхала лише через 20 хвилин. Крім того, у бригади спрацювала не вся апаратура.

У Києві потонув чоловік

Нещодавно в столиці стався ще один нещасний випадок. У Києві потонув чоловік 1982 року народження, про зникнення якого заявили напередодні.

Тіло чоловіка знайшли в річці Дніпро в Голосіївському районі. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причину його смерті.

Фото: Pexels

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