В одному із сіл Бориспільського району в яму вуличного туалету впали двоє дітей. 4-річного хлопчика госпіталізували, його 10-річна сестричка загинула.

Трагедія сталася поблизу колишньої бази відпочинку, де гралися діти. З дозволу охоронця вони пішли до вуличного туалету.

Спочатку до сантехнічного отвору випадково провалився хлопчик: старша сестра намагалася його врятувати, однак також впала в яму.

Крики дітей про допомогу почув охоронець, який і викликав швидку. Дівчинка померла до приїзду медиків, її братика вдалося врятувати.

Під Києвом в яму вуличного туалету впали двоє дітей, 10-річна дівчинка загинула / 3 фотографии

Слідство триває

До розслідування трагедії в селі Кийлів залучено слідчих поліції, групу реагування патрульної поліції, слідчо-оперативну групу, ювенальних поліцейських Бориспільського районного управління поліції, а також службу у справах дітей.

З’ясовано, що у будинок сусідньої бази відпочинку заселилася велика родина представників ромської національності, які приїхали на Київщину з Ужгорода.

До складу родини входять дві сестри з чоловіками та вісім дітей різного віку.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події. Всі обставини трагедії буде встановлено в найкоротші терміни.