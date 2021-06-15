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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Під Вінницею п’яний поліцейський влаштував смертельну ДТП

ДТП у Вінницькій області

У Вінницькій області п’яний патрульний влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії загинула жінка, ще троє людей – постраждали.

За даними слідчих, співробітник поліції 14 червня поблизу села Нова Прилука, будучи за кермом легковика, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини у кювет та врізався у дерево.

Унаслідок аварії 28-річна пасажирка загинула одразу на місці.

Водночас ще одного пасажира госпіталізували до лікарні, а двоє інших отримали незначні травми та не потребували меддопомоги.

Під Вінницею п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП
Під Вінницею п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП
Під Вінницею п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП
Під Вінницею п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП
Під Вінницею п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП
Під Вінницею п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП
Під Вінницею п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП
Під Вінницею п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП
Під Вінницею п’яний поліцейський влаштував смертельну ДТП / 4 фотографии
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Як з’ясували поліцейські, чоловік перебував за кермом п’яним. Його затримали на місці аварії.

Тепер патрульному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.

ДТП під Херсоном

На початку червня на Херсонщині сталась масштабна ДТП за участю п’яти легковиків. Унаслідок аварії постраждали восьмеро людей, серед них шестеро дітей.

Автопригода трапилась на трасі Олешки – Гола Пристань – Скадовськ, приблизно за 15 км від садового товариства Бригантина.

Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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