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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

У Донецькій області екс-депутат отримав два роки в’язниці за побиття поліцейського

наручники

Колишнього депутата Чкаловської селищної ради Чугуївського району Харківської області засудили до тюремного ув’язнення за побиття поліцейського біля Свято-Успенської Святогірської лаври на Донеччині.

Інцидент стався 7 липня 2020 року. 

– Депутат селищної ради під час богослужіння в Свято-Успенській Святогірській лаврі влаштував сварку з її працівниками. Коли за викликом охоронців на місце прибули співробітники поліції, правопорушник проігнорував їхні зауваження, вдарив в обличчя старшого дільничного офіцера і пошкодив йому формений одяг, – повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. 

Заспокоїти зловмисника вдалося тільки після того, як його закували в кайданки.

Суд визнав екс-депутата винним за ч. 2 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і засудив до трьох років в’язниці з випробувальним терміном на 2 роки.

Чоловік побив жінку в маршрутці

Нещодавно в Ужгороді чоловік побив жінку в маршрутці. Ніхто з очевидців не заступився за пасажирку, а знущання відбувалися на очах її 5-річного сина.

Як з’ясувалося, причиною конфлікту стало те, що хлопчик нібито не поступився місцем пенсіонерці.

Після цього 57-річний чоловік, який також не поступився місцем, став шарпати 36-річну жінку, а коли та його відштовхнула, вдарив в обличчя.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Dreamstime

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