У Вірменії загинув винуватець ДТП в Одесі, який уникнув покарання

У Вірменії в ДТП загинув племінник відомого генерала Сейрана Сарояна Размик Рустамян. У 2015 році він скоїв аварію в Одесі, після чого втік з України і уникнув покарання.
Тоді в ДТП на вулиці Генуезькій в Одесі Размик Рустамян збив 15-річного підлітка на велосипеді.
Постраждалий Михайло Ращенко переніс клінічну смерть і шість операцій, його свідомість і фізичні здібності так і не відновилися.
Смерть Размика Рустамяна
За даними вірменських ЗМІ, Размик Рустамян загинув в ДТП ввечері 11 червня на автодорозі Ечміадзін-Маргара.
Загиблий перебував за кермом: на своєму авто Toyota Alphard він виїхав за межі проїжджої частини дороги, врізався в опорний стовп газопроводу і вилетів в поле.
Медики госпіталізували чоловіка, однак врятувати не встигли.
Реакція родини Ращенко
Новину про винуватця ДТП в Одесі на своїй сторінці у Facebook прокоментував батько постраждалого підлітка.
Сергій Ращенко написав, що з загиблим сталося те, що мало статися.
– Правосуддя в Україні працює за якимось особливими законами. А ось закон карми працює скрізь однаково, я сподіваюся.
За словами батька хлопчика, з моменту ДТП в 2015 році ні Размик, ні його родина жодного разу не спробували зв’язатися з ним, запропонувати допомогу або хоча б вибачитися.