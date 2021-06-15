У Вірменії загинув винуватець ДТП в Одесі, який уникнув покарання

У Вірменії в ДТП загинув племінник відомого генерала Сейрана Сарояна Размик Рустамян. У 2015 році він скоїв аварію в Одесі, після чого втік з України і уникнув покарання.

Тоді в ДТП на вулиці Генуезькій в Одесі Размик Рустамян збив 15-річного підлітка на велосипеді.

Постраждалий Михайло Ращенко переніс клінічну смерть і шість операцій, його свідомість і фізичні здібності так і не відновилися.

Смерть Размика Рустамяна

За даними вірменських ЗМІ, Размик Рустамян загинув в ДТП ввечері 11 червня на автодорозі Ечміадзін-Маргара.

Загиблий перебував за кермом: на своєму авто Toyota Alphard він виїхав за межі проїжджої частини дороги, врізався в опорний стовп газопроводу і вилетів в поле.

Медики госпіталізували чоловіка, однак врятувати не встигли.

Реакція родини Ращенко

Новину про винуватця ДТП в Одесі на своїй сторінці у Facebook прокоментував батько постраждалого підлітка.

Сергій Ращенко написав, що з загиблим сталося те, що мало статися.

– Правосуддя в Україні працює за якимось особливими законами. А ось закон карми працює скрізь однаково, я сподіваюся.

За словами батька хлопчика, з моменту ДТП в 2015 році ні Размик, ні його родина жодного разу не спробували зв’язатися з ним, запропонувати допомогу або хоча б вибачитися.