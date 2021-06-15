Бойовики в Донецькій і Луганській областях за вказівкою Росії закривають навчальні заклади. Під скорочення потрапляють школи, профтехучилища, технікуми та виші.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради із прав людини Людмила Денісова.

За її даними, у 2021 році на тимчасово окупованих територіях закриють Свердловський професійний будівельний ліцей, Свердловський коледж кулінарної майстерності, Стахановський педагогічний коледж, Луганський професійно-технічний коледж, Коледж технологій та дизайну та Коледж Луганського державного педагогічного університету, Ясинуватський коледж Донецької академії управління та інші.

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Крім цього, у Луганську, Антрациті, Слов’яносербську, Красному Лучі та Свердловську закриють п’ять шкіл, ще три будуть реорганізовані.

Денісова зазначає, що це призведе до порушення права на освіту дітей, які проживають на окупованому Донбасі. Особливо для тих, хто не має можливості виїхати на підконтрольну територію.

– Вони будуть змушені добиратися до навчальних закладів в інших населених пунктах, подекуди за десятки кілометрів, – повідомила омбудсмен.

Вона також закликала моніторингову місію ООН із прав людини та Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ відреагувати на ці порушення.

Бойовики на Донбасі глушать безпілотники ОБСЄ

Раніше стало відомо, що на Донбасі бойовики глушать безпілотники ОБСЄ та намагаються перекласти провину на українську армію.

Тільки протягом березня-квітня 2021 року окупанти вивели з ладу три літальні апарати спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Для знешкодження безпілотників вони використовують комплекси РЕБ, які працюють у радіусі 50 км.