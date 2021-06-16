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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

На дамбі під Черкасами згоріли автомобілі: постраждалих діставали рятувальники

ДТП під Черкасами

16 червня о 01.20 на дамбі через річку Дніпро біля Черкас сталося лобове зіткнення автомобілів ГАЗель та Skoda.

За попередньою інформацією, в одному з автомобілів вибухнув газовий балон, після чого машини загорілись.

До місця ДТП виїхало одразу чотири бригади швидкої.

Представники аварійно-рятувального загону спецпризначення перенесли травмованих із небезпечної зони до автомобілів швидкої.

На місці медики надали допомогу двом водіям із забоєм коліна та переломом пальця стопи. Від госпіталізації вони відмовилися.

Пасажирів Skoda медики після надання допомоги доправили до лікувальних закладів.

44-річну жінку з політравмою – до Третьої Черкаської міської лікарні, 11-річного хлопчика із травмою голови та закритим переломом стегна – до обласної дитячої лікарні.

Ліквідували пожежу рятувальники двох пожежно-рятувальних частин міста.

Як повідомляють Фактам ICTV очевидці події, наразі автомобілі об’їжджають місце, де сталась уночі пожежа.

ДТП під Черкасами
ДТП під Черкасами
ДТП під Черкасами
ДТП під Черкасами
На дамбі під Черкасами згоріли автомобілі: постраждалих діставали рятувальники / 2 фотографии

Джерело: ДСНС, КНП Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР

Фото: ДСНС

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