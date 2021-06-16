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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

На Донеччині жінка видала свою дитину за чужу, щоб її позбутися

На Донеччині жінка видала свою дитину за чужу, щоб її позбутися

У селі Андріївка Донецької області 25-річна жінка повідомила медикам, що виявила в покинутій будівлі новонародженого хлопчика. Виявилося, що це її дитина.

Таким чином вона намагалася позбутися дитини.

З її слів стало відомо, що вона збирала черешню неподалік і почула дитячий плач, а, підійшовши ближче, побачила загорнуте в ганчір’я немовля з пуповиною. Жінка розповіла, що забрала дитину додому та нагодувала, а потім викликала швидку допомогу.

Дитину помістили в лікарню. Правоохоронці пізніше встановили, що матір’ю дитини є сама заявниця.

Жінка пояснила, що народила дитину 14 червня у себе вдома та дбала про хлопчика. Але зрозуміла, що через важку ситуацію не може доглядати за дитиною, оскільки вона вже самостійно виховує двох дітей.

– Намірів залишати дитину в небезпеці вона не мала, тому надала завідомо неправдиву інформацію, що виявила немовля в покинутому будинку. Дитина весь час перебувала під її наглядом, – повідомили в поліції Донецької області. 

Зараз проводиться слідство. Після судово-медичної експертизи правоохоронці вирішать, чи притягати мати до відповідальності.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels

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