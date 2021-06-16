Сплюндрував пам’ятник Бандері: студента зі Львова засудили до чотирьох років в’язниці

Галицький районний суд міста Львова засудив до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки жителя Хмельницької області, який спаплюжив пам’ятник Степану Бандері.

В СБУ повідомили, що зловмисників було двоє – вони студенти одного з львівських вишів, а мотивом їх злочину стало отримання фінансової винагороди.

За місцем їх проживання правоохоронці виявили докази скоєного.

Обом було пред’явлено звинувачення за фактом порушення ч.3 ст.297 (спаплюження пам’ятника особі, яка захищала суверенітет і територіальну цілісність країни) КК України.

Матеріали справи по другому зловмисникові передані до суду. Правоохоронці продовжують слідчі дії, щоб встановити замовників злочину.

Ким був Степан Бандера

Степан Бандера – один з головних ідейних провідників українського націоналізму.

Протягом десятиліть він був організатором підпільної боротьби проти трьох держав – Другої Речі Посполитої, Третього Рейху і Радянського Союзу.

Детальніше про біографію Бандери ви можете дізнатися з ексклюзивного інтерв’ю кандидата політичних наук Юрія Михальчишина, яке він дав Фактам ICTV.