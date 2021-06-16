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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

У Херсонській області чоловік поранив двох людей і випадково застрелився

У Херсонській області чоловік поранив двох людей і випадково застрелився

У місті Олешки Херсонській області 66-річний чоловік поранив з рушниці двох місцевих жителів, і помер від випадкового пострілу. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Правоохоронці з’ясували, що чоловіки відпочивали у сквері, вживаючи спиртне.

– У цей час до них з обрізом мисливської рушниці підійшов чоловік і вистрілив, внаслідок чого двоє отримали дробові поранення нижніх кінцівок, – повідомили в поліції Херсонської області. 

Після цього чоловік, тримаючи зброю в руці за ствол, вдарив нею одного з поранених.

– У результаті стався випадковий постріл, і вогнепальне поранення отримав сам стрілок в область верхньої третини правого стегна. Нападник помер на місці від гострої крововтрати, – зазначили в поліції.

Обріз вилучили та направили на експертизу. Також силовики обшукали будинок загиблого та відкрили кримінальне провадження. Встановлюються можливі свідки інциденту. 

Чоловік поранив двох і випадково застрелився в Херсонській області
Чоловік поранив двох і випадково застрелився в Херсонській області
Чоловік поранив двох і випадково застрелився в Херсонській області
Чоловік поранив двох і випадково застрелився в Херсонській області
Чоловік поранив двох і випадково застрелився в Херсонській області
Чоловік поранив двох і випадково застрелився в Херсонській області
Чоловік поранив двох і випадково застрелився в Херсонській області
Чоловік поранив двох і випадково застрелився в Херсонській області
У Херсонській області чоловік поранив двох людей і випадково застрелився / 4 фотографии

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Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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