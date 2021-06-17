Низка підприємств поставляла неякісні продукти до освітніх установ у Сумській області.

Про це стало відомо з матеріалів за фактами перевірки Держспоживстандарту.

Зокрема, було виявлено значну кількість суттєвих порушень вимог законодавства в сфері безпеки їжі.

Продукти на жодній стадії звернення не було захищено від забруднення. Крім того, склад, де зберігалася їжа, не утримувався в чистоті. Крім того, на підлозі складу, а також на стелажах та в ящиках виявлено екскременти гризунів.

Також на складі не знайдено дезінфікуючих засобів та підключення до води, крім того, персонал не вів відповідні журнали.

Бруд та пацюки: як зберігали їжу для освітніх закладів на Сумщині / 3 фотографии

Масове отруєння дітей в Одеській області

Кілька днів тому масове отруєння дітей зафіксували у санаторії в селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області.

За даними обласного лабораторного центру МОЗ, на гастроентероколіт захворіло 30 дітей у віці до 15 років.

Вони скаржилися на болі в животі, нудоту, блювоту, пронос, слабкість та підвищення температури до 39 градусів.