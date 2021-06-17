Літак викотився за межі смуги: аеропорт окупованого Сімферополя оголосив НС

В аеропорту окупованого Сімферополя 17 червня літак Boeing 767 викотився за межі злітно-посадкової смуги. Через це було оголошено надзвичайний стан.

За даними прес-служби аеропорту в Сімферополі, через це певний час не міг приземлитися 21 літак.

– Для забезпечення безпеки польотів, до звільнення злітно-посадкової смуги, рейси в аеропорту не приймаються і не відправляються, – зазначається у повідомленні.

Станом на 15.30 борт Boeing 767 вже прибрали, а смугу розблокували для інших літаків.

Вдалося встановити, що літак, який належить російській авіакомпанії, летів з Москви. На борту знаходилися 284 пасажири.

За час оголошеного надзвичайного стану ніхто не постраждав. Аеропорт окупованого Сімферополя продовжує працювати в штатному режимі.

Негода в Сімферополі

Наприкінці травня окупований Сімферополь накрили сильні дощі, внаслідок чого місто затопило.

30-31 травня в Сімферополі випало більше місячної норми опадів. Вода потрапила в салон легкових авто, автобусів і тролейбусів.

Також було затоплено торговий центр і територія поблизу залізничного вокзалу.