Літак викотився за межі смуги: аеропорт окупованого Сімферополя оголосив НС

В аеропорту окупованого Сімферополя 17 червня літак Boeing 767 викотився за межі злітно-посадкової смуги. Через це було оголошено надзвичайний стан.
За даними прес-служби аеропорту в Сімферополі, через це певний час не міг приземлитися 21 літак.
– Для забезпечення безпеки польотів, до звільнення злітно-посадкової смуги, рейси в аеропорту не приймаються і не відправляються, – зазначається у повідомленні.
Станом на 15.30 борт Boeing 767 вже прибрали, а смугу розблокували для інших літаків.
Вдалося встановити, що літак, який належить російській авіакомпанії, летів з Москви. На борту знаходилися 284 пасажири.
За час оголошеного надзвичайного стану ніхто не постраждав. Аеропорт окупованого Сімферополя продовжує працювати в штатному режимі.
Негода в Сімферополі
Наприкінці травня окупований Сімферополь накрили сильні дощі, внаслідок чого місто затопило.
30-31 травня в Сімферополі випало більше місячної норми опадів. Вода потрапила в салон легкових авто, автобусів і тролейбусів.
Також було затоплено торговий центр і територія поблизу залізничного вокзалу.